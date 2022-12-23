Новости

Приангарье увеличило экспорт молочной продукци на 16%

Читайте также:

На рынок ОАЭ планируют выйти российские рестораторы
22 декабря 2022
Отраслевыми решениями Сбербанка для бизнеса воспользовалось более 70 тысяч предпринимателей
20 декабря 2022

Иркутская область увеличила экспорт молочной продукции за 11 месяцев 2022 года на 16,3% по сравнению со всем 2021 годом. Основными экономическими партнёрами  являются Монголия и Китай.

– В структуре экспорта молочной продукции наибольшая доля приходится на мороженое. В 2022 году его экспорт увеличился на 19% и составил в общем экспорте молочной продукции более 90%, - сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

Ведущими предприятиями Иркутской области, осуществляющими производство мороженого в Иркутской области, являются ООО «Ангария «Фабрика мороженого» и ООО «Фабрика Мороженного СМК».

Иркутская область демонстрирует впечатляющие темпы роста экспорта и по другим товарным позициям. В целом, за девять месяцев 2022 года  экспорт из региона вырос сразу на 17,7%. Наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1007)


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании