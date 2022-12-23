Приангарье увеличило экспорт молочной продукци на 16%

Иркутская область увеличила экспорт молочной продукции за 11 месяцев 2022 года на 16,3% по сравнению со всем 2021 годом. Основными экономическими партнёрами являются Монголия и Китай.

– В структуре экспорта молочной продукции наибольшая доля приходится на мороженое. В 2022 году его экспорт увеличился на 19% и составил в общем экспорте молочной продукции более 90%, - сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

Ведущими предприятиями Иркутской области, осуществляющими производство мороженого в Иркутской области, являются ООО «Ангария «Фабрика мороженого» и ООО «Фабрика Мороженного СМК».

Иркутская область демонстрирует впечатляющие темпы роста экспорта и по другим товарным позициям. В целом, за девять месяцев 2022 года экспорт из региона вырос сразу на 17,7%. Наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию.