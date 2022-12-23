Карта «Универсальная» от АТБ вошла в тройку самых выгодных кредиток

Финансовый портал Bankiros.ru собрал 10 лучших предложений, где оформить кредитную карту перед Новым годом. Карта «Универсальная» Азиатско-Тихоокеанского банка признана одной из лучших по совокупности параметров и заняла вторую строчку рейтинга.

При составлении рейтинга учитывались несколько показателей: кредитная ставка; соразмерность стоимости обслуживания карты; кредитный лимит; требования к заемщикам; продолжительность льготного периода; наличие и размер кэшбэка; наличие скидочных программ у партнеров банка; возможность оформить карту в любом регионе России

Помимо длительного льготного периода, по «Универсальной карте» от Азиатско-Тихоокеанского банка полагается бесплатное обслуживание, снятие наличных без комиссий и повышенный кэшбэк за покупки. Такие опции доступны далеко не для всех кредитных продуктов.

Кроме того, новые владельцы «Универсальной карты» могут получить кэшбэк 2023 ₽ в январе за покупки от 2023 ₽ в декабре в рамках акции «100% кэшбэк от кролика АТБ».