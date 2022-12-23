Сбер научил виртуальных ассистентов Салют сочинять музыку по текстовому запросу

Ассистенты Салют теперь умеют создавать уникальный музыкальный контент по вымышленному названию артиста и произведения. Попробовать сервис можно в мобильных приложениях Салют и СберБанк Онлайн, а в скором времени — и на умных устройствах Sber. Для этого нужно произнести «Запусти Маэстро» и в открывшемся приложении нажать «Сгенерировать новый трек».

Сервис «Маэстро» команда SberDevices разработала на базе нейросетей CLаMP и ранее представленной SymFormer. Музыкальные композиции создаются в несколько этапов. Сначала пользователь вводит текстовый запрос с вымышленными названиями артиста и композиции. Затем модель CLaMP обрабатывает полученные данные, конвертирует их в понятный для генератора мелодий язык и направляет в SymFormer. На последнем этапе созданную SymFormer композицию озвучивают виртуальные инструменты. Готовый трек можно прослушать во встроенном плеере прямо на устройстве[i].

Сгенерированные мелодии можно добавлять в свою медиатеку внутри навыка и прослушивать в любое время. Можно также послушать треки, сгенерированные другими пользователями по похожим запросам, и оценить их — поставить лайк или дизлайк. По результатам оценок формируется рейтинг лучших композиций. Наконец, треки можно скачивать или делиться ими в соцсетях.

Сервис подойдёт как продвинутым любителям технологий и музыки для персонального прослушивания, так и профессионалам для фонового оформления медиаконтента, приложений или мероприятий.

[i] Генерация композиции занимает около 5 минут