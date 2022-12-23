Банк «Приморье» начал проводить в Иркутске бесплатные SWIFT-переводы

С 23 декабря SWIFT-переводы без комиссии и по выгодным курсам можно осуществить не только в Южно-Сахалинске, но и в Иркутске и Санкт-Петербурге.
Акция "SWIFTим бесплатно" распространяется на переводы в следующих валютах:
• японская иена,
• корейская вона,
• китайскиц юань
• тайский бат.
Адреса офисов, где проходит акция:
▫️г. Санта-Петербург, Добролюбова, 8, лит. А
▫️г. Иркутск, Дзержинского, 20/1
▫️г. Южно-Сахалинск, Амурская, 88
Подробнее по телефону контакт-центра
8 (800) 200-20-86
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