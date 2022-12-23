Банк «Приморье» начал проводить в Иркутске бесплатные SWIFT-переводы

С 23 декабря SWIFT-переводы без комиссии и по выгодным курсам можно осуществить не только в Южно-Сахалинске, но и в Иркутске и Санкт-Петербурге.

Акция "SWIFTим бесплатно" распространяется на переводы в следующих валютах:

• японская иена,

• корейская вона,

• китайскиц юань

• тайский бат.

Адреса офисов, где проходит акция:

▫️г. Санта-Петербург, Добролюбова, 8, лит. А

▫️г. Иркутск, Дзержинского, 20/1

▫️г. Южно-Сахалинск, Амурская, 88

Подробнее по телефону контакт-центра

8 (800) 200-20-86