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Банк «Приморье» начал проводить в Иркутске бесплатные SWIFT-переводы

С 23 декабря SWIFT-переводы без комиссии и по выгодным курсам можно осуществить не только в Южно-Сахалинске, но и в Иркутске и Санкт-Петербурге. 

Акция "SWIFTим бесплатно" распространяется на переводы в следующих валютах: 

• японская иена,

• корейская вона,

• китайскиц юань  

• тайский бат. 

Адреса офисов, где проходит акция: 

▫️г. Санта-Петербург, Добролюбова, 8, лит. А

▫️г. Иркутск, Дзержинского, 20/1

▫️г. Южно-Сахалинск, Амурская, 88

Подробнее по телефону контакт-центра 

8 (800) 200-20-86

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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