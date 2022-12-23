Как работает банк «Открытие» в новогодние праздники

Банк «Открытие» изменил режим работы офисов в период новогодних праздников с 30 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г.

В пятницу 30 декабря офисы банка «Открытие» будут работать по обычному графику, но кассовые операции в офисах будут доступны только до 15-00 (по местному времени).

В предпраздничный день 31 декабря будут открыты офисы, работающие по субботам. Их режим работы будет сокращен на 1 час.

С 1 по 3 января и с 5 по 8 января отделения банка «Открытие» работать не будут.

4 января частных клиентов будут обслуживать 82 дежурных офиса.

С 9 января все отделения банка «Открытие» будут работать в обычном режиме.