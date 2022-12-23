Банк «Солидарность» сообщил режим работы офисов с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Офисы Региональной сети по Самарской области:
30.12.2022 — режим обслуживания клиентов сокращён на один час
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни
Дежурные офисы:
ДО г. Самара, проезд г. Митирева, д. 11
ДО «Мирный»
ДО «Центральный»
05.01.2023, 06.01.2023 — с 09:00 до 16:00 осуществление операционно-кассового обслуживания физических лиц:
— валютные платежи не проводятся
Москва и Московская область:
Филиал «Московский»:
30.12.2022 — с 09:30 до 18:00
с 01.01.2023 по 04.01.2023, 07.01.2023, 08.01.2023 — выходные дни
Дежурный офис:
05.01.2023, 06.01.2023 — с 09:00 до 16:00 осуществление операционно-кассового обслуживания физических лиц:
— открытие и закрытие счетов ФЛ, приходно-расходные операции по счетам клиентов ФЛ, денежные переводы (Золотая Корона, Контакт), открытие / закрытие / блокировка пластиковых карт, консультационные и информационные услуги
— валютные платежи не проводятся
ДО «Союз» Филиала «Московский»:
30.12.2022 — с 09:30 до 18:00
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни
УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»,
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»:
30.12.2022 — с 09:30 до 17:30
ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,
30.12.2022 — с 10:00 до 18:00
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:
30.12.2022 — с 08:00 до 20:00
31.12.2022 — с 08:00 до 16:00
с 01.01.2023 по 08.01.2023 — выходные дни
ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:
с 30.12.2022 по 08.01.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
Иркутская область:
Филиал «Иркутский»:
30.12.2022 — с 09:00 до 16:00
04.01.2023 — с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц
с 31.12.2022 по 03.01.2023, с 05.01.2023 по 08.01.2023 — выходные дни
ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:
30.12.2022 — с 09:00 до 16:00
Санкт-Петербург:
Филиал «Петербургский»:
30.12.2022 — с 09:30 до 15:30
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни
Свердловская область:
Филиал «Уральский»:
30.12.2022 — с 09:30 до 15:30
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Амурская область:
Филиал «Дальневосточный»:
30.12.2022 — с 09:00 до 16:00
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни
Приморский край:
ДО «Морской терминал»:
30.12.2022 — с 10:30 до 16:00
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни
ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:
30.12.2022 — с 10:30 до 17:30
Республика Татарстан:
ДО «Набережные Челны»:
30.12.2022 — с 09:30 до 17:30
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