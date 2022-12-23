Банк «Солидарность» сообщил режим работы офисов с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.



Офисы Региональной сети по Самарской области:

30.12.2022 — режим обслуживания клиентов сокращён на один час

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни



Дежурные офисы:

ДО г. Самара, проезд г. Митирева, д. 11

ДО «Мирный»

ДО «Центральный»



05.01.2023, 06.01.2023 — с 09:00 до 16:00 осуществление операционно-кассового обслуживания физических лиц:

— открытие и закрытие счетов ФЛ, приходно-расходные операции по счетам клиентов ФЛ, денежные переводы (Золотая Корона, Контакт), открытие / закрытие / блокировка пластиковых карт, консультационные и информационные услуги

— валютные платежи не проводятся

Москва и Московская область:

Филиал «Московский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 18:00

с 01.01.2023 по 04.01.2023, 07.01.2023, 08.01.2023 — выходные дни



Дежурный офис:

05.01.2023, 06.01.2023 — с 09:00 до 16:00 осуществление операционно-кассового обслуживания физических лиц:

— открытие и закрытие счетов ФЛ, приходно-расходные операции по счетам клиентов ФЛ, денежные переводы (Золотая Корона, Контакт), открытие / закрытие / блокировка пластиковых карт, консультационные и информационные услуги

— валютные платежи не проводятся



ДО «Союз» Филиала «Московский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 18:00

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни



УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»,

ДО «Шёлковый путь» Филиала «Московский»,

ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»:



30.12.2022 — с 09:30 до 17:30

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни



ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,

ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:



30.12.2022 — с 10:00 до 18:00

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни



ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:

30.12.2022 — с 08:00 до 20:00

31.12.2022 — с 08:00 до 16:00

с 01.01.2023 по 08.01.2023 — выходные дни



ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:



с 30.12.2022 по 08.01.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

Иркутская область:

Филиал «Иркутский»:

30.12.2022 — с 09:00 до 16:00

04.01.2023 — с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц

с 31.12.2022 по 03.01.2023, с 05.01.2023 по 08.01.2023 — выходные дни



ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:



30.12.2022 — с 09:00 до 16:00

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Санкт-Петербург:

Филиал «Петербургский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 15:30

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Свердловская область:

Филиал «Уральский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 15:30

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Амурская область:

Филиал «Дальневосточный»:

30.12.2022 — с 09:00 до 16:00

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Приморский край:

ДО «Морской терминал»:

30.12.2022 — с 10:30 до 16:00

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни



ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:



30.12.2022 — с 10:30 до 17:30

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Республика Татарстан:

ДО «Набережные Челны»:

30.12.2022 — с 09:30 до 17:30

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни