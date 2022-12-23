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Банк «Солидарность» сообщил режим работы офисов с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

КБ «Солидарность» сообщил режим работы  с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Офисы Региональной сети по Самарской области:

30.12.2022 — режим обслуживания клиентов сокращён на один час
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Дежурные офисы:

ДО г. Самара, проезд г. Митирева, д. 11
ДО «Мирный»
ДО «Центральный»

05.01.2023, 06.01.2023 — с 09:00 до 16:00 осуществление операционно-кассового обслуживания физических лиц:

— открытие и закрытие счетов ФЛ, приходно-расходные операции по счетам клиентов ФЛ, денежные переводы (Золотая Корона, Контакт), открытие / закрытие / блокировка пластиковых карт, консультационные и информационные услуги
— валютные платежи не проводятся

Москва и Московская область:

Филиал «Московский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 18:00
с 01.01.2023 по 04.01.2023, 07.01.2023, 08.01.2023 — выходные дни

Дежурный офис:

05.01.2023, 06.01.2023 — с 09:00 до 16:00 осуществление операционно-кассового обслуживания физических лиц:
— открытие и закрытие счетов ФЛ, приходно-расходные операции по счетам клиентов ФЛ, денежные переводы (Золотая Корона, Контакт), открытие / закрытие / блокировка пластиковых карт, консультационные и информационные услуги
— валютные платежи не проводятся

ДО «Союз» Филиала «Московский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 18:00
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»,

ДО «Шёлковый путь» Филиала «Московский»,
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 17:30
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,
ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:

30.12.2022 — с 10:00 до 18:00
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:

30.12.2022 — с 08:00 до 20:00
31.12.2022 — с 08:00 до 16:00
с 01.01.2023 по 08.01.2023 — выходные дни

ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:

с 30.12.2022 по 08.01.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

Иркутская область:

Филиал «Иркутский»:

30.12.2022 — с 09:00 до 16:00
04.01.2023 — с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц
с 31.12.2022 по 03.01.2023, с 05.01.2023 по 08.01.2023 — выходные дни

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:

30.12.2022 — с 09:00 до 16:00

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Санкт-Петербург:

Филиал «Петербургский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 15:30
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Свердловская область:

Филиал «Уральский»:

30.12.2022 — с 09:30 до 15:30

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с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Амурская область:

Филиал «Дальневосточный»:

30.12.2022 — с 09:00 до 16:00
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Приморский край:

ДО «Морской терминал»:

30.12.2022 — с 10:30 до 16:00
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:

30.12.2022 — с 10:30 до 17:30

с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни

Республика Татарстан:

ДО «Набережные Челны»:

30.12.2022 — с 09:30 до 17:30
с 31.12.2022 по 08.01.2023 — выходные дни


/ Сибирское Информационное Агентство /
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