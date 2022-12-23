Банк «Союз» — лауреат digital-премии Tagline Awards 2022

Официальный сайт Банка «Союз» занял третье место в категории «Лучший сайт финансовой компании» в рамках ежегодной digital-премии Tagline Awards 2022.

Торжественная церемония награждения состоялась 9 декабря в Москве и собрала более 500 участников компаний-заказчиков, владельцев бизнеса, а также топ-руководителей и др.

Экспертный совет премии высоко оценил системный характер улучшения технических параметров работы сайта, среди которых скорость загрузки сайта, UX (user experience) и UI (user interface), а также повышение информативности сайта.

Для удобства клиентов обновлена карта банкоматов (собственная сеть банкоматов и партнерская сеть с нулевой комиссией за снятие наличных), разработана и размещена инструкция по регистрации в мобильном приложении, добавлены новые рубрики, а также добавлена информация для клиентов сторонних банков, чьи обязательства были переданы на обслуживание в Банк «Союз».

Клиентам корпоративного сегмента теперь доступна онлайн-заявка на открытие счета, а также добавлена форма заказа обратного звонка для удобства коммуникации с банком.