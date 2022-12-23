Социальная карта МИР CASH BACK Дальневосточного банка- в ТОП-3 рейтинга «Лучшие дебетовые карты для пенсионеров»

Социальная карта МИР CASH BACK от Дальневосточного банка — в ТОП-3 рейтинга «Лучшие дебетовые карты для пенсионеров в декабре 2022 года».* На банковские карты МИР в России зачисляются не только пенсии, но и зарплаты бюджетников, туристический кешбэк, пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, по безработице, выплаты по рождению первого и второго ребенка, ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, выплаты участникам СВО и другие пособия, осуществляемые в рамках господдержки.

Социальная карта МИР CASH BACK Социальная карта МИР CASH BACK обладает рядом преимуществ, которые делают ее не только удобной, но и выгодной: на остаток денежных средств по карте начисляется 4% годовых**, при совершении покупок в аптеках обратно на карту вернется 3% от потраченной суммы, а при покупках у партнеров программы лояльности «Мир» — до 30%.***

Используйте преимущества Социальной карты МИР CASH BACK для вашего удобства! По любым вопросам, касающимся продуктов и услуг Дальневосточного банка, можно обратиться в Единый контактный центр по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*Рейтинг для банков 51-100 по активам, подробнее — на Выберу.ру.

**Дополнительное вознаграждение по Программе лояльности Дальневосточного банка. Начисляется при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты/ реквизитов карты в сумме не менее 10 000 руб. в месяце, предшествующему месяцу начисления, на сумму денежных средств на счете более 1000 руб., не превышающую 800 000 руб. Если остаток превышает 800 000 руб., то начисление осуществляется на сумму 800 000 руб. Полные правила начисления дополнительного вознаграждения на остаток денежных средств на счете размещены в разделе «Тарифы» и «Программа лояльности Дальневосточного банка».

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