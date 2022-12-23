РСХБ дал пояснения для клиентов в связи с блокировкой приложения в AppStore

22 декабря компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из AppStore, теперь оно недоступно для скачивания и обновления.

– Приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах операционной системы iOS, – пояснили в банке. – Мы рекомендуем клиентам, которые пользуются нашим приложением на операционной системе iOS, отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения РСХБ. Также у клиентов сохраняется возможность воспользоваться интернет-банком, который работает в штатном режиме. Для новых устройств iOS мобильная версия приложения доступна по ссылке.

Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме. При этом приложение РСХБ по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, AppGallery и RuStore. Для новых устройств iOS мобильная версия приложения доступна по ссылке.