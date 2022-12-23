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Экспортёры укрепили рубль

В пятницу на валютном рынке Мосбиржи рубль укрепляется  и к доллару, и к евро. Пара USD/RUB торгуется на уровне 68,95 руб., EUR/RUB на отметке 73,21 руб. Укрепление рубля связано с тем, что накануне выплат в бюджет компании-экспортеры продают валютную выручку на рынке. 

– Пик выплат придется на 26 декабря. Экспортеры дождались наиболее выгодного курса и начали конвертировать доходы еще 22 декабря. Сегодня эти операции могут продолжиться, – пишут аналитики.

 Эксперты прогнозируют возврат пары USD/RUB в диапазон 60–65.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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