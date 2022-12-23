Каток на улице Урицкого впервые откроют в Иркутске 25 декабря

24-25 декабря в Иркутске откроют два катка – на улице Урицкого и на острове Конный – в эти дни для жителей и гостей города проведут развлекательные программы, сообщила мэрия.

Фото мэрии Иркутска

24 декабря в 17:00 состоится торжественное открытие большого катка на острове Конный. Мероприятия начнутся с 14:00 – для гостей праздника подготовлена анимационная программа, конкурсы и сладкие призы. В 17:00 начнется костюмированное представление, викторины, конкурсы. Победители получат подарки. Завершит празднование дискотека на льду. Каток будет работать ежедневно, вход бесплатный.

25 декабря в 17:30 в областном центре впервые запустят каток для самых маленьких горожан на улице Урицкого. Он рассчитан для тех, кто только начинает осваивать коньки. Вокруг площадки установлено световое оборудование, информационный стенд с правилами поведения на льду. Кроме того, будут работать ярмарочные домики и прилавки, где иркутские мастера представят новогодние сувениры, сделанные своими руками.