Состоящий только из новых домов квартал построят в Братске

Управляющий директор ОАО «РУСАЛ БрАЗ» Евгений Зенкин заявил, что в 2023 году в городе Братске Иркутской области планируется начать строительство квартала, состоящего только из новых домов.
«В Братске такого еще не было. Закрытые дворы без машин, с детскими площадками, спортивными тренажерами. Квартиры с высокими потолками, с полной отделкой и даже коробами под кондиционеры – заезжай и живи! В подъездах помещения для колясок, велосипедов! По плану, строительство начнется в наступающем году», – сообщил он. Проектированием квартала занималось московское бюро «Апекс».
РУСАЛ приступил к созданию современных микрорайонов в сибирских городах, где расположены предприятия компании, в 2021 году. По итогу появятся кварталы, состоящие из 5-8 этажных домов, школ, детских садов и всей необходимой для полноценной жизни и отдыха инфраструктуры в Красноярске, Ачинске, Дивногорске, Братске, Шелехове, Тайшете и Саяногорске. Возведение объектов спонсируется организацией.