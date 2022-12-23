Состоящий только из новых домов квартал построят в Братске

Управляющий директор ОАО «РУСАЛ БрАЗ» Евгений Зенкин заявил, что в 2023 году в городе Братске Иркутской области планируется начать строительство квартала, состоящего только из новых домов.

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«В Братске такого еще не было. Закрытые дворы без машин, с детскими площадками, спортивными тренажерами. Квартиры с высокими потолками, с полной отделкой и даже коробами под кондиционеры – заезжай и живи! В подъездах помещения для колясок, велосипедов! По плану, строительство начнется в наступающем году», – сообщил он. Проектированием квартала занималось московское бюро «Апекс».