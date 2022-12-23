Схема движения общественного транспорта на Синюшиной горе в Иркутске изменится с 24 декабря

Мэрия Иркутска сообщила, что в субботу, 24 декабря, изменится схема движения общественного транспорта на Синюшиной горе.

Фото мэрии Иркутска

«Будут перенесены начальный и конечный остановочные пункты для автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 10т "М. Конева – плотина ГЭС – Ц. Рынок" и № 23 "Ц. Рынок – М. Конева". Теперь общественный транспорт будет ходить до остановки "Реабилитационный центр", а не "ул. Маршала Конева", как раньше», – говорится в сообщении.

Кроме того, при следовании к реабилитационному центру предусмотрена дополнительная остановка «ул. Маршала Конева» – она расположена у дома № 46. При движении в направлении к центру города посадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте «Инфекционная больница».

По мнению администрации, изменение схемы движения позволит увеличить пропускную способность улицы Маршала Конева при выезде на Култукский тракт, улучшить транспортное обслуживание местных жителей.