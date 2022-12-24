Инспектора лесного комплекса из Нижнеудинска отправили в колонию за вымогательство взятки

Государственного лесного 49-летнего инспектора в городе Нижнеудинске Иркутской области отправили на 7,5 года в колонию за вымогательство взятки в 100 тысяч рублей, сообщает 21 декабря пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что 18 марта государственный лесной инспектор, находясь в здании территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Нижнеудинскому лесничеству, вымогал у главы крестьянско-фермерского хозяйства за не привлечение его к административной ответственности за нарушения правил лесопользования. Последний заплатил ему деньги. Кроме того, подсудимый до 19 марта в своем доме незаконно хранил патроны для винтовки.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили занимать должности в госорганах в 5 тысяч рублей.