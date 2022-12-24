Мэр Тайшетского района назвал Шелехово приоритетной площадкой для строительства аэропорта

Мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко в интервью «Бирюсинской нови» рассказал о планах по строительству аэропорта. В частности, о приоритетных площадках для возведения объекта, назвав село Шелехово одной из них.

«Сегодня рассматриваем восемь площадок под строительство аэропорта на территории района. В приоритете две из них – в Юртах и в Шелехово. По моим ощущениям, чаша весов склоняется в пользу Шелехово, но дальнейшее развитие событий предсказать сложно. В администрацию Тайшетского района по вопросу выделения земельного участка пока никто не обращался», – заявил Величко.

Предполагается, что проект будет реализован в несколько этапов: изыскательные работы намерены провести в 2023 году, строительство – в 2024-2025 годах, запуск проекта – в 2026 году.

Планируется создание около 70 рабочих мест, что по мнению мэра, обеспечит всецелое развитие населенного пункта, где объект будет располагаться. «Пассажирооборот неизбежно повлечет развитие инфраструктуры: появятся гостиницы, магазины, кафе, такси и тому подобное», – сообщил Величко и добавил, что авиасообщение планируется осуществлять не только с городами Сибири, но и с российскими мегаполисами. «Это даст еще один толчок к развитию Тайшетского района», – резюмировал мэр.