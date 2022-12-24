Власти будут платить вознаграждения охотникам за убийство волков в Иркутской области

Правительство Иркутской области выделило 2,5 млн рублей на денежные вознаграждения охотникам на 2023 год за убийство волков, сообщает 24 декабря пресс-служба регионального кабмина.

По информации властей, на общедоступных угодьях Иркутской области численность волка составляет 6 274 особи при норме в 3 500. Большое количество хищников угрожает популяции диких копытных животных, несет угрозу сельскохозяйственным и домашним животным.

«Волк – зверь умный, быстро учится, в одну и ту же ловушку дважды не попадет. Ежегодно у нас ведется работа по регулированию его численности. На 2023 год предусмотрено финансирование в том же объеме (как и в 2022-м – прим. ред.) – около 2,5 млн рублей. За одну шкуру волка охотник будет получать 16,5 тыс. рублей»,– рассказал руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – главный государственный охотничий инспектор региона Валентин Бороденко.

Период разрешённой добычи волка в Иркутской области – с 1 августа по 31 марта.