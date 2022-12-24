Остров Ольхон вошел в тройку главных мест силы в России

Подведены итоги голосования в рамках проекта «Места силы России» – остров Ольхон занял второе место, сообщил 24 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Ольхон – одно из главных мест силы в нашей стране. И так считают не только жители региона. В рамках проекта «Места силы России» люди со всей страны принимали участие в открытом голосовании. На первом – подмосковная Коломна. Наш Ольхон занял второе место», – рассказал глава региона.

Третье место заняло озеро Светлояр в Нижегородской области.

Проект «Места силы России» нацелен на поиск и популяризацию природных мест на территории России, обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями. По итогам голосования были отобраны ключевые места – о них были сняты видеоролики, а также по ним составлены интерактивные квизы.