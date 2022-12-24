Bloomberg: 37 млн случаев заражения COVID-19 обнаружили за день в Китае

Коронавирусом с начала декабря в Китае заразилась четверть миллиарда жителей, что составляет около 18% населения страны. В частности, только за 20 декабря заразились 37 млн человек, сообщает 24 декабря РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Это является крупнейшим всплеском заражения COVID-19 в Китае с начала пандемии, указывает агентство. Наибольшее число инфицированных выявлено в южной провинции Сычуань и столичном регионе: COVID-19 там болеет каждый второй», – говорится в сообщении.

По мнению Bloomberg , резкий всплеск заболеваемости может быть связан с отменой Пекином политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

Политика нулевой терпимости – это политика, которая налагает наказание за каждое нарушение установленного правила. Политика нулевой терпимости запрещает людям, занимающим руководящие должности, проявлять дискрецию или изменять наказания в соответствии с субъективными обстоятельствами.