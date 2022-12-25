Бизнесмена осудят в Иркутске за падение 19-летнего рабочего с 4 этажа на асфальт

30-летний бизнесмен предстанет перед судом из-за падения 19-летнего рабочего с 4 этажа на асфальт – предприниматель обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщает 25 декабря СУ СКР по региону.

Установлено, что в марте ИП в рамках исполнения договора подряда с ООО «Иркутск Кап Строй» на кровельные работы одного из домов по ул. Чудотворской в г. Иркутске допустил к их выполнению на высоте 19-летнего молодого человека, не прошедшего подготовки, инструктажа и стажировки.

«В ходе работы на крыше, не привязавшись страховочным тросом, работник потерял равновесие и упал с высоты 4 этажа на асфальт. В результате молодой человек скончался. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.