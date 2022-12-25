Обвиняемый в контрабанде леса на 144 млн рублей мэр Куйтунского района ушел в отставку

Мэр Куйтунского района Иркутской области Алексей Мари ушел в отставку по собственному желанию, сообщает Дума муниципалитета.

«Итоговое заседание Думы муниципального образования Куйтунский район в этом году состоялось 23 декабря 2022 года. <…> Депутаты приняли отставку по собственному желанию мэра муниципального образования Куйтунский район Алексея Мари», – говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель главы муниципалитета Алексей Непомнящий.

Напомним, Алексея Мари обвинили в контрабанде леса на 144 млн рублей. По версии следствия, он является лидером ОПГ, которая под видом предпринимательской деятельности от имени юридического лица отправила за рубеж более 24 тысяч кубометров леса.