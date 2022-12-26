«Код искусства»: Почему цифровые художники бойкотируют нейросети

За два последних месяца ИИ Midjourney, Stable Diffusion и DALL•E набрали огромную популярность. Качество работ превосходит начинающих коммерческих иллюстраторов. Пользователи популярной соцсети для художников – ArtStation – начали просить руководство платформы заблокировать работы нейросетей. В том, как скоро художникам придется сменить работу, разобрался корреспондент SIA.RU.

Хронология конфликта

В середине декабря дизайнерское сообщество пошатнул прорыв нейросети Midjourney – машина научилась создавать релевантные изображения по текстовому описанию или примерам из интернета. Нейро-арт не уступает работам начинающих иллюстраторов, скорость генерации составляет несколько секунд, а создать изображение на пробной версии можно бесплатно. ИИ быстро занял низ рынка иллюстрации, а художники объявили «конкуренту» бойкот.

Символ протеста – картинка с перечеркнутой надписью «AI», площадка – одна из самых популярных соцсетей для дизайнеров – ArtStation

Теперь многие художники «чистят» страницы и публикуют только одно изображение – перечеркнутое «AI». Они добиваются блокировки изображений, созданных при помощи ИИ, так-как он генерирует работы на основе ранее созданных человеком. Таким образом, нейро-арт попадает в серую зону авторского права, ведь стилистику нельзя запатентовать.

Платформа претензии дизайнеров не понимает: «Правила ArtStation не запрещают использование искусственного интеллекта в процессе создания работ», – ставят точку владельцы соцсети.

Вопрос этики

Главная причина конфликта – пробелы авторского права, в частности, вопрос патентации стилистики. Художники работают над развитием собственного почерка годами – это, то, что отличает Ван Гога от Шишкина и Брейгеля от Дали. Тем не менее, законодательство это упускает, и рынок держится на негласном правиле – красть чужие идеи неприемлемо.

«Это не только вопрос денег и роялти. Это еще и вопрос собственных амбиций и таланта. Да, нельзя зафиксировать в законе авторского права вопрос уникальности стилизации, но все же среди художников и иллюстраторов существует закон этики, который делает использование чужого стиля некорректным. В ситуации с «нейронками» этот вопрос исчезает и больше никого, как будто бы, не волнует. Можно просто взять и сделать иллюстрацию в нужной тебе стилистике, не считаясь со вкладом, который внес тот или иной художник, хотя имя присутствует в запросе нейросети», – говорит Алина Паймышева, арт-директор диджитал-агентства «Адикт».

В недавнем интервью изданию о технологиях «Код Дурова» художник Покрас Лампас призвал разобраться в сути конфликта, и конструктивно подойти к решению проблемы, а не отменять технологию.

«Сам инструмент очень мощный и вариативный, но главное понимать, что ИИ строится на основе изображений других художников, и обучение на основе этих библиотек происходит с нарушением лицензионных прав на изображения и должно регулироваться», – комментирует Покрас.

За все хорошее

Пока кто-то протестует, некоторые новые технологии использует: «Мы в полном восторге от развития нейросетей. С удовольствием тренируемся в генерации запросов для Midjourney, это сильно помогает в создании нестандартных визуальных решений. Мы относимся к нейросетям как к инструменту для расширения собственных креативных возможностей, поиску референсов и нестандартных идей», – рассказала Алина Паймышева.

Она подчеркивает, что ИИ в «Адикте» используют именно как генератор референсов. Как правило, дизайнеры ищут примеры визуальных решений вручную на сайтах Behance и Pinterest. Нейросети облегчают этот процесс за счет выбора определенной стилистики.

Агентство пока не включает искусственный интеллект в создание конечного продукта. По словам Алины, качество работ ИИ все еще не дотягивает до уровня высококвалифицированного дизайнера, а результат генерации не всегда соответствует запросу. Сильнее всего усложняет работу вопрос авторского права и этичность предоставления такого визуального решения заказчику.

«Пока нейросеть – это не волшебная палочка, которая может выдать идеальный результат в нужном формате, но когда-то это изменится. Станет ли нейросеть полноценным автором, какие функции она будет выполнять и как к этому относиться – это вопрос общественного регулирования. Мы не исключаем возможного внедрения нейросети в рабочий процесс на правах полноценного автора», – заключает арт-директор.

А дальше что?

Нынешнюю ситуацию многие дизайнеры сравнивают с промышленной революцией XIX века, а протестующих называют нео-луддитами. И пусть кто-то бойкотирует, а кто-то использует ИИ, сходятся участники рынка в одном – инструмент нельзя «выбрасывать». Так к чему готовится художникам нового времени?

«Дизайнерам нужно прокачивать навык эмпатии. Двигаться в сторону понимания эмоций и поведения человека. А какими инструментами дальше мы будем создавать интерфейсы: в графическом редакторе или в строке запроса – не имеет значения», – советует Алина Паймышева.

«Пройдет время, а с ним пройдут и все стадии принятия ИИ. И тут уже начнется настоящее «месиво»: новые рынки, новые возможности, новые инструменты, совершенно новые скорости производства контента. Есть конечно, вероятность, что какую-то область ИИ не затронет. Все, что может делать человек, так или иначе может делать и ИИ. И лучше, когда придут по вашу душу, быть готовым работать вместе с ИИ, а не против него», – комментирует Евгений Дружинин, CEO студии AEVA, арт-директор, основатель сообщества Аdobe After Effects Вконтакте.

КСТАТИ

Российский IT-гигант – Сбер – давно занят вопросами этики в области искусственного интеллекта. На международной конференции Artificial Intelligence Journey заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин предложил ответить на вопрос: «Что сможет делать искусственный разум в 2030 году?». Молодые айтишники представили следующие варианты: заменить человека в опасных профессиях, заселить новые планеты, осознанно общаться. Прозвучал и такой прогноз: ИИ полностью заменит человека.

«Заменить человека с помощью искусственного интеллекта невозможно. И такой задачи не стоит. Он – наш лучший, неустанный помощник. Но мы сами ставим искусственному разуму задачу, которую надо выполнить. Есть такое направление «Этика ИИ». Я рекомендую всем, кто занимается разработкой, погрузиться в эту тему. Необходимо, чтобы ИИ соблюдал все законы, все нормы, которые ему устанавливает человек», – сказал зампред.