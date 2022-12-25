Творческим работникам Иркутской области за достижения вручат премии по 200-300 тыс. рублей

Творческие коллективы и работники в Иркутской области получат по 200-300 тысяч рублей за достижения в области культуры и искусства в 2022 году, соответствующее распоряжение подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Решение о включении тех или иных творческих работников и коллективов в список награждаемых утверждала специальная комиссия. Размер индивидуальной премии составит 200 тысяч рублей, для коллективов – 300 тысяч. Торжественная церемония награждения состоится 28 декабря», – пояснил Кобзев.

Также в этот день будет вручена премия правительства творческим работникам в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области.