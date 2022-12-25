Новости

Новогодние утренники в детсадах Иркутской области рекомендовано проводить с ограничениями

Главный государственный санитарный врач по Иркутской области подписал постановление о дополнительных ограничительных мероприятиях в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19. Согласно документации, рекомендовано новогодние утренники в детских садах региона проводить с ограничениями.

«В детских образовательных учреждениях рекомендовано запретить проведение новогодних утренников с участием различных групповых ячеек, классов, а также с привлечением лиц из иных организаций, не допускать на мероприятие детей с признаками заболевания, разрешить присутствие на мероприятиях родителей и родственников только в масках», – сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Руководителям организаций, проводящих массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях, рекомендовано обеспечить соблюдение ряда профилактических мер, в том числе проведение дезинфекции помещений между мероприятиями, установить оборудование для обеззараживания воздуха, бесконтактные дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании