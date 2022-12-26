Банки ожидают рост спроса на вклады в декабре. Большинство кредитных организаций вслед за ростом ключевой ставки уже провели раунд повышения ставок по депозитам. В настоящее время ставки стабилизировались и, по прогнозам экспертов, сохранятся на текущем уровне в январе. На рынке заметен тренд на повышение ставок по долгосрочным вкладам. Это позволяет вкладчикам зафиксировать выгодную ставку по депозитам на длинный срок.

Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU, на 26 декабря находятся на уровне 9,00-10,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 26 декабря 2022 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 26 декабря 2022 года

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )