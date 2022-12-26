Банки ожидают рост спроса на вклады в декабре. Большинство кредитных организаций вслед за ростом ключевой ставки уже провели раунд повышения ставок по депозитам. В настоящее время ставки стабилизировались и, по прогнозам экспертов, сохранятся на текущем уровне в январе. На рынке заметен тренд на повышение ставок по долгосрочным вкладам. Это позволяет вкладчикам зафиксировать выгодную ставку по депозитам на длинный срок.
Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU, на 26 декабря находятся на уровне 9,00-10,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 26 декабря 2022 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 26 декабря 2022 года
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма от, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Дополнительно
|1
|МТС Банк
|МТС Вклад Снежный (до 15.02.2023)
|10,00%
|30 000
|30 мес
|Ежемесячно
|Нет / Нет
|Указана ставка с капитализацией
|2
|Русский Стандарт
|Новый доход
|10,00%
|300 000
|1080 дн
|В конце срока
|Нет / Нет
|-
|3
|Банк ДОМ.РФ
|Мой Дом
|9,80%
|1 000 000
|1100 дн
|В конце срока
|Да / Да
|Указана ставка с надбавкой к процентной ставке по вкладу при выборе вкладчиком выплаты процентов в конце срока
|4
|Альфа-Банк
|Альфа-Вклад
|9,50%
|10 000
|3 года
|В конце срока
|Нет / Нет
|Указана ставка с капитализацией
|5
|Байкальский банк Сбербанка России
|Лучший %
|9,50%
|30 000
|3 года
|В конце срока
|Нет / Нет
|При открытии в Сбербанк Онлайн. Повышенная ставка будет начислена на деньги, которых не было на ваших вкладах в СберБанке в последние 3 месяца
|6
|Банк ВТБ
|Стабильный
|9,50%
|1 000
|1095 дн
|Ежемесячно
|Нет / Нет
|Указана ставка с капитализацией ВТБ Онлайн
|7
|Россельхозбанк
|Доходный (акция до 31.01.2023)
|9,50%
|10 000
|1095 дн
|В конце срока
|Нет / Нет
|Указана ставка по акции "Лови момент!"
|8
|Банк УРАЛСИБ
|Доход
|9,39%
|1 000 000
|1100 дн
|Ежемесячно
|Нет / Нет
|Указана ставка с капитализацией
|9
|Газпромбанк
|Копить
|9,38%
|15 000
|1095 дн
|В конце срока
|Нет / Нет
|Указана ставка с капитализацией, при открытии онлайн
|10
|Абсолют Банк
|Абсолютный максимум+
|9,20%
|1 200 000
|542-730 дн
|В конце срока
|Нет / Нет
|-