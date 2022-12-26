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ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 26 декабря

Банки ожидают рост спроса на вклады в декабре. Большинство кредитных организаций вслед за ростом ключевой ставки уже провели раунд повышения ставок по депозитам. В настоящее время ставки стабилизировались и, по прогнозам экспертов, сохранятся на текущем уровне в январе. На рынке заметен тренд на повышение ставок по долгосрочным вкладам. Это позволяет вкладчикам зафиксировать выгодную ставку по депозитам на длинный срок.

Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU, на 26 декабря находятся на уровне 9,00-10,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 26 декабря 2022 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 26 декабря 2022 года

Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

Банк Название Ставка, % Сумма от, руб Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие Дополнительно
 
1 МТС Банк МТС Вклад Снежный (до 15.02.2023) 10,00% 30 000 30 мес Ежемесячно Нет / Нет Указана ставка с капитализацией
2 Русский Стандарт Новый доход 10,00% 300 000 1080 дн В конце срока Нет / Нет -
3 Банк ДОМ.РФ Мой Дом 9,80% 1 000 000 1100 дн В конце срока Да / Да Указана ставка с надбавкой к процентной ставке по вкладу при выборе вкладчиком выплаты процентов в конце срока
4 Альфа-Банк Альфа-Вклад 9,50% 10 000 3 года В конце срока Нет / Нет Указана ставка с капитализацией
5 Байкальский банк Сбербанка России Лучший % 9,50% 30 000 3 года В конце срока Нет / Нет При открытии в Сбербанк Онлайн. Повышенная ставка будет начислена на деньги, которых не было на ваших вкладах в СберБанке в последние 3 месяца
6 Банк ВТБ Стабильный 9,50% 1 000 1095 дн Ежемесячно Нет / Нет Указана ставка с капитализацией ВТБ Онлайн
7 Россельхозбанк Доходный (акция до 31.01.2023) 9,50% 10 000 1095 дн В конце срока Нет / Нет Указана ставка по акции "Лови момент!"
8 Банк УРАЛСИБ Доход 9,39% 1 000 000 1100 дн Ежемесячно Нет / Нет Указана ставка с капитализацией
9 Газпромбанк Копить 9,38% 15 000 1095 дн В конце срока Нет / Нет Указана ставка с капитализацией, при открытии онлайн
10 Абсолют Банк Абсолютный максимум+ 9,20% 1 200 000 542-730 дн В конце срока Нет / Нет -

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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