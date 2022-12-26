Иркутяне назвали главные безрассудства 2022 года

Своими наибольшими безрассудствами в уходящем году иркутяне чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюбленности. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 6% иркутяне считают необдуманные покупки. Для 5% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 5% — влюбленность или вступление в брак. 4% считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства. 3% опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). Еще 3% удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие. Также 3% корят себя за то, что слишком доверяли людям. Для 1% главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе. Каждый пятый (19%) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом и проч.

Тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, больше среди женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины. В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (53%), тогда как среди представителей сильного пола — только 41%.

В среднем же 46% горожан в этом году утверждают, что не совершали сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться только 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от COVID-19.