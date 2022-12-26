39% иркутян негативно оценивают свои карьерные перспективы

Служба исследований hh.ru выяснила, как жители Иркутской области оценивают свои карьерные перспективы в 2023 году. Опрос проведен в декабре 2022 года, в нем приняли участие более 4 тысяч респондентов.

22% иркутян настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году (в целом по РФ этот показатель на уровне 21%). 26% предполагают, что их положение будет стабильным – не ухудшится, но и не улучшится. А 39% придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год (для сравнения, половина (52%) опрошенных россиян дали негативные оценки своему положению на рынке труда в следующем году). Остальные затруднились ответить.

Позитивных взглядов на карьеру в 2023 году чаще всех придерживаются работники сферы безопасности (31%), производства и сельского хозяйства (28%), а также специалисты по управлению персоналом и рекрутеры (27%). Негативные настроения преобладают среди работников искусства и медиа (69%), науки и образования (60%), а также среди высшего менеджмента и маркетологов (по 59%).

В стабильности своего положения на рынке труда в 2023 году наиболее уверены представители сферы добычи сырья (28%).