Эксперты прогнозируют дефицит участков под ИЖС

Расширение ипотечных программ и выход на рынок новых застройщиков может вызвать дефицит участков под строительство частных домов. Об этом «Известиям» заявила эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Елена Репина.

«Покупатели хотят сэкономить при строительстве, спрос стали подогревать и расширившиеся программы у банков на строительство нового дома или завершение, поэтому интерес начал расти и в сегменте недостроев», – говорит Репина.

Если раньше основной спрос на земельные участки приходился на весну и лето, то теперь всё больше покупателей начали искать земельные участки зимой.

Эксперт отметила, что доступных по цене участков в непосредственной близости к крупным российским городам становится все меньше и радиус поиска земли под строительство собственного дома расширяется на более удаленные, но доступные по цене земельные участки.