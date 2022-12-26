Financial Times: Доходы Apple могут упасть из-за Китая

Ближайшие полгода станут решающими в вопросе поставок продукции компании, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание Financial Times.

Чистая прибыль американской корпорации Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8%, впервые за 14 кварталов доходы компании не вырастут, пишет Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Visible Alpha. По их данным, выручка Apple за этот период опустится ниже рекордных 123,9 млрд, полученных на аналогичный квартал прошлого года.

В Китае собирается 90% устройств iPhone, на эту страну приходится пятая часть выручки корпорации. Из-за коронавирусных ограничений и резкого всплеска заболеваемости после их отмены компания столкнулась с нехваткой от 5 до 15 млн iPhone.