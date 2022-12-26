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Новый коллективный договор на БрАЗе сохранил сотрудникам все льготы и гарантии

На БрАЗе подписали новый коллективный договор. Об этом сообщает Братская студия телевидения со ссылкой на информацию, опубликованную на личных страницах в соцсетях ВК и ОК управляющего директора завода Евгения Зенкина.

<p>Фото предоставлено пресс-службой компании</p>

Фото предоставлено пресс-службой компании

Руководитель БрАЗа поясняет, что коллективный договор -  очень важный документ, регулирующий социально-трудовые отношения между работодателем и коллективом,  принимается на три года в ходе конференции трудового коллектива и включает в себя перечень всех социальных льгот и гарантий.

«В нынешней непростой социально-экономической ситуации важно было не допустить их снижения, - пишет Евгений Зенкин. - Считаю, что нам это удалось и это большое достижение». 

 Действовавшие ранее меры поддержки сотрудников, такие как льготный проезд к месту отдыха, льготное санаторно-курортное лечение работников и их детей, бесплатный служебный транспорт, ежесменная дотация на питание, материальная помощь в разных жизненных ситуациях - все это выполнено в полном объеме в рамках колдоговора 2020-2022 годов и будет сохранено в 2023-2025 годах, говорится в посте.

<p>Фото предоставлено пресс-службой компании</p>

Фото предоставлено пресс-службой компании

«И еще одна хорошая новость – сотрудники завода получат ежегодную премию, - сообщает управляющий директор БрАЗа. – Это следствие эффективного выполнения производственных задач. Выплата будет сделана до Нового года, как и планировалось».

В 2022 году БрАЗ стал победителем в XIХ отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», проводимом ГМПР совместно с Минпромторгом, отмечает БСТ.  Организаторы признали Братский алюминиевый завод лучшим в направлении «Социально-экономическая эффективность коллективного договора». 

Помимо перечисленных выше льгот, на БрАЗе действует «Жилищная программа» для сотрудников, инициированная в 2006 году основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Компания берет на себя половину выплат по ипотечному кредиту.


<p>Фото предоставлено пресс-службой компании</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой компании</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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