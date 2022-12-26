РУСАЛ направит более 85 миллионов рублей на развитие Братска в 2023 году

Более 85 миллионов рублей выделит РУСАЛ на развитие Братска в следующем году. Соглашение о социально-экономическом партнерстве подписали управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин и мэр Братска Сергей Серебренников, сообщает БСТ. Средства будут направлены на инфраструктурные проекты.

– Традиционно в канун Нового года мы подписываем это соглашение о социальном партнёрстве с администрацией Братска, – комментирует Евгений Зенкин. – Кроме того, на этой неделе на заводе мы подписали коллективный договор, сохранили для наших сотрудников, металлургов БрАЗа, все социальные льготы. Завод выполняет все намеченные планы и, соответственно, решает социальные вопросы.

Соглашение о сотрудничестве с городом РУСАЛ подписывает ежегодно на протяжении многих лет. Традиция поддержки социальной сферы регионов заложена основателем компании Олегом Дерипаской. В 2022 году в рамках соглашения, например, была построена вертолетная площадка у районной больницы, установлены уличные спортивные площадки в пяти дворах и у школы №1, проведен ремонт лыжероллерной трассы в Северном Артеке, открыта экологическая тропа в музее под открытым небом «Ангарская деревня».

– Очень важно, что в столь сложный период Братский алюминиевый завод вновь демонстрирует доброе отношение, поддержку и социально ответственный подход здесь, у нас в городе, – комментирует мэр Братска Сергей Серебренников. – Мы каждый год утверждаем реестр с благотворительным фондом РУСАЛа. Но кроме того в течение года возникают какие-то новые предложения, новые объекты. Центр спортивных единоборств, который строится – он вне рамок этого соглашения. Мы приступаем с компанией к целому ряду проектов.

Добавим, что заслуги РУСАЛа и лично руководителя БрАЗа в развитии социальной сферы Братска отмечены и на региональном уровне. По распоряжению губернатора Игоря Кобзева Евгению Зенкину вручили знак общественного признания «85 лет Иркутской области».