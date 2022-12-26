Названы самые популярные услуги перед Новым годом в Иркутске

Отправить подарки, почистить диван и починить игровую приставку – эксперты Авито Услуг выяснили, чем жители страны планируют заниматься на каникулах

Новый год наступит уже на этой неделе, и россияне активно готовятся к празднику и предстоящим новогодним каникулам. Кто-то срочно убирает квартиру, ищет Деда Мороза и отправляет подарки родным, а кто-то планирует провести все каникулы за игровой приставкой. Эксперты платформы «Авито Услуги» выяснили, спрос на какие услуги в Иркутске наиболее активно вырос в преддверии главного зимнего праздника и сколько на них потратят жители.

В новый год – с чистым домом

Чтобы встретить Новый год в чистой квартире и поддерживать порядок на протяжении еще и всех январских праздников, жители страны стали чаще обращаться за услугами по уборке. Спрос на такие услуги в Иркутске с начала декабря вырос на 56% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее популярной услугой стала чистка мягкой мебели – спрос на чистку диванов и кресел в Иркутске вырос сразу на 68% по сравнению с прошлым декабрем. Также россияне искали помощников для генеральной уборки в доме. Средняя стоимость услуги в Иркутске составила 500 рублей в час – за эту цену исполнители готовы полностью убрать комнату или вывести пятна с мягкой мебели.

Дед Мороз и ёлка в аренду

Последняя неделя перед Новым годом – последние приготовления к празднику. Россияне срочно ищут новогодних аниматоров, а также помощников по декорированию домов, квартир и даже новогодних ёлок. По данным Авито Услуг, спрос на все услуги в сфере праздников и мероприятий в Иркутске в этом декабре вырос на 146% по сравнению с прошлым годом.

Самые желанные гости на празднике – Дед Мороз и Снегурочка, их в этом декабре зовут на 96% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость выступления в Иркутске составила 2000 рублей, но цена растет ближе к 31 декабря. За эту же стоимость можно взять в аренду украшенную ёлку или заказать услугу по новогоднему декору квартиры «под ключ».

На каникулах – виртуальная реальность

Чтобы отдохнуть и приятно провести время на каникулах многие решили отремонтировать и настроить игровые приставки. С начала декабря спрос на такую услугу в Иркутске вырос сразу на 153% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена услуги по городу составила 200 рублей, и растет в зависимости от вида услуги. Например, чистка и замена термопасты обойдутся от 1 000 рублей, а замена разъема – от 2 000 рублей.

Отправить подарки близким

Чтобы успеть разослать подарки всем близким и родным, с начала декабря в Иркутске на 58% вырос спрос на курьеров.

Такую услугу заказывают, чтобы передать подарок по городу и не добираться самому сквозь мороз и снег. Этот вариант подойдет и тем, кто живет в другом городе и хочет порадовать любимых на расстоянии. Средняя цена в Иркутске составила 500 рублей за поручение и может меняться в зависимости от расстояния и вида транспорта.