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287 жителей Иркутской области стали предпринимателями при содействии органов занятости

В минтруде Иркутской области подвели итоги реализации в 2022 году мероприятий по оказанию помощи безработным в создании собственного дела.

При содействии органов занятости региона 287 человек оформили предпринимательскую деятельность или зарегистрировались в качестве самозанятых. На выплату единовременной финансовой помощи на открытие бизнеса из областного бюджета направлено 5,1 млн рублей. 

Начинающие предприниматели приступили к реализации бизнес-планов в различных сферах деятельности:

  • сельское хозяйство,
  • коммунальные и персональные услуги,
  • торговля,
  • парикмахерские и косметические услуги,
  • производство хлебобулочных и кондитерских изделий,
  • дневной уход за детьми.

В министерстве отметили, что оказание помощи по организации собственного дела является эффективной мерой содействия занятости населения. Предоставление этой госуслуги безработным гражданам будет продолжено в следующем году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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