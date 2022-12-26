287 жителей Иркутской области стали предпринимателями при содействии органов занятости

В минтруде Иркутской области подвели итоги реализации в 2022 году мероприятий по оказанию помощи безработным в создании собственного дела.
При содействии органов занятости региона 287 человек оформили предпринимательскую деятельность или зарегистрировались в качестве самозанятых. На выплату единовременной финансовой помощи на открытие бизнеса из областного бюджета направлено 5,1 млн рублей.
Начинающие предприниматели приступили к реализации бизнес-планов в различных сферах деятельности:
- сельское хозяйство,
- коммунальные и персональные услуги,
- торговля,
- парикмахерские и косметические услуги,
- производство хлебобулочных и кондитерских изделий,
- дневной уход за детьми.
В министерстве отметили, что оказание помощи по организации собственного дела является эффективной мерой содействия занятости населения. Предоставление этой госуслуги безработным гражданам будет продолжено в следующем году.