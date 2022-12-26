287 жителей Иркутской области стали предпринимателями при содействии органов занятости

В минтруде Иркутской области подвели итоги реализации в 2022 году мероприятий по оказанию помощи безработным в создании собственного дела.

При содействии органов занятости региона 287 человек оформили предпринимательскую деятельность или зарегистрировались в качестве самозанятых. На выплату единовременной финансовой помощи на открытие бизнеса из областного бюджета направлено 5,1 млн рублей.

Начинающие предприниматели приступили к реализации бизнес-планов в различных сферах деятельности:

сельское хозяйство,

коммунальные и персональные услуги,

торговля,

парикмахерские и косметические услуги,

производство хлебобулочных и кондитерских изделий,

дневной уход за детьми.

В министерстве отметили, что оказание помощи по организации собственного дела является эффективной мерой содействия занятости населения. Предоставление этой госуслуги безработным гражданам будет продолжено в следующем году.