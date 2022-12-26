Карта МИР CASH BACK Дальневосточного банка – на 1 месте рейтинга «Лучшие дебетовые карты МИР с кешбэком»

Карта МИР CASH BACK Дальневосточного банка – это возможность возвращать до 5 % от потраченной суммы с помощью кешбэка, который вы можете настроить так, как удобно вам.

Нужно заняться своим здоровьем – для вас категория «Аптеки, оптики», передвигаетесь на личном авто – «АЗС» и «Автосервис» помогут сэкономить семейный бюджет, впереди торжество – воспользуйтесь категорией «Рестораны, кафе» для максимальной выгоды. Чтобы установить привилегированную категорию с повышенным кешбэком 5 %, просто обратитесь в Единый контактный центр Дальневосточного банка по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Также по карте доступно бесплатное e-mail-информирование и Интернет-банк, снятие наличных в банкоматах любых банков , сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay. Стоимость выпуска карты – бесплатно, обслуживание - бесплатно при соблюдении простых условий .

Кешбэк в размере 5 % начисляется при оплате товаров/услуг по выбранной (привилегированной) категории и 0,5 % - за прочие покупки. Кешбэк начисляется при суммарном объеме операций свыше 15 000 руб. в отчетном периоде за прочие покупки, привилегированные категории в расчете суммарного объема операций не учитываются. Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 руб. за отчетный период.

Одна привилегированная категория может быть активна от 1 до 3 календарных месяцев в течение года. Если по истечении 3-х месяцев с момента активации привилегированной категории клиент не обратился в службу поддержки держателей пластиковых карт для ее изменения, категория автоматически меняется на базовую – 0,5%.

Без комиссии-5 операций в месяц.

Комиссия не взимается:

- за месяц, в котором карта была выдана;

- среднедневной остаток по счету карты не менее 10 000 руб. в месяце, предшествующем дате взимания комиссии;

- при совершении в течение предыдущего календарного месяца по счету банковской карты (по всем картам, выпущенным к данному счету банковской карты) операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) на общую сумму более 5 000 руб.;

- наличие зачислений на счёт карты заработной платы в размере не менее 5 000 руб. в течение календарного месяца, предшествующего дате взимания комиссии.

Иначе – 199 руб.в месяц.