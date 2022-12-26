Михаил Задорнов прокомментировал сделку по продаже акций «Открытие» банку ВТБ

Президент банка «Открытие» Михаил Задорнов прокомментировал сделку по продаже 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие» банку ВТБ. В интервью «Ъ он заявил, что у государства была возможность поискать частного, а не государственного игрока, несмотря на санкции. По его мнению, бренд «Открытие» будет существовать еще как минимум года полтора, возможно, два, прежде чем полностью завершится объединение двух банков.

— Мы чисто жертва СВО (имеет в виду санкции.— “Ъ”). Потому что у нас уже был практически рыночный инвестор, и было их даже несколько. Мы готовили несколько вариантов приватизации, но еще до начала военных действий 24 февраля иностранные, скажем так, инвесторы начали сомневаться в рисках российского финансового сектора в целом, и рынок начал уже объективно снижаться. Стало ясно, что инвесторы в финансовые и другие российские активы не будут столь заинтересованы именно в конкретном 22-м году. А с первых дней СВО буквально 24 февраля мы попали в санкционный список. Именно и «Открытие», и «Росгосстрах». Мы (оказались там.— “Ъ”) как банк, полностью принадлежащий государству и системообразующий. И здесь возможность маневра у нашего акционера резко сузилась, – прокомментировал Михаил Задорнов .

Тем не менее, он считает, что возможность найти другого покупателя была. По его словам, "с той бизнес-моделью, которой мы завершаем год, были возможности у государства поискать именно частного игрока, частного инвестора".

Он по-прежнему придерживается позиции, что расширять госсектор в финансовых услугах неправильно. "Но это беда не только финансового сектора, все-таки мы наблюдаем везде, как доля государства растет", добавил он.

Напомним, что 22 декабря было объявлено, что ЦБ и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 миллиардов рублей. Стороны договорились, что сделка будет заключена не позднее 31 декабря 2022 года.