Новости

Михаил Задорнов назвал малый бизнес самым «живучим»

Два последних кризиса – ковид и события после начала военной операции на Украине – показали, что микробизнес – это чрезвычайно живучий сегмент бизнеса, заявил в интервью «Ъ президент банка «Открытие» Михаил Задорнов. Остатки на счетах малого бизнеса в банке «Открытие» в этом году увеличились на 20%. По мнению Михаила Задорнова, этот сегмент пройдет кризис лучше, чем крупные корпорации.

Читайте также:

Новак: сокращение добычи нефти в начале 2023 года может составить 5–7%.
26 декабря 2022
Полегчало, но не всем
26 декабря 2022

– Много говорили, что малый бизнес в ковид пострадает, закроется. И ведь были же огромные периоды локдауна для ресторанов, общепита, еще для целого ряда сервисов. И надо сказать, что государство достаточно серьезно сделало послабления и вливания и в 20 году, и вот сейчас. <…> Но я могу сказать, что и после ковида, и сейчас мы видим просто по счетам тех компаний, которые у нас обслуживаются, что реально выходят из игры единицы, совершенно небольшая доля. И в 20-м году, и в 21-м, и сейчас растут остатки на счетах предприятий. Мы видим, как с начала года примерно на 20% увеличились остатки на счетах малого бизнеса в банке «Открытие». Этот сегмент, он под ситуацию подстроился,  – подчеркнул Михаил Задорнов.

По его мнению, более тяжелая ситуация сейчас в бизнесе, который связан с внешнеэкономической деятельностью, поскольку разорвались платежные цепочки, цепочки поставок, логистика.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (719)


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании