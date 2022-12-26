Михаил Задорнов назвал малый бизнес самым «живучим»

Два последних кризиса – ковид и события после начала военной операции на Украине – показали, что микробизнес – это чрезвычайно живучий сегмент бизнеса, заявил в интервью «Ъ президент банка «Открытие» Михаил Задорнов. Остатки на счетах малого бизнеса в банке «Открытие» в этом году увеличились на 20%. По мнению Михаила Задорнова, этот сегмент пройдет кризис лучше, чем крупные корпорации.

– Много говорили, что малый бизнес в ковид пострадает, закроется. И ведь были же огромные периоды локдауна для ресторанов, общепита, еще для целого ряда сервисов. И надо сказать, что государство достаточно серьезно сделало послабления и вливания и в 20 году, и вот сейчас. <…> Но я могу сказать, что и после ковида, и сейчас мы видим просто по счетам тех компаний, которые у нас обслуживаются, что реально выходят из игры единицы, совершенно небольшая доля. И в 20-м году, и в 21-м, и сейчас растут остатки на счетах предприятий. Мы видим, как с начала года примерно на 20% увеличились остатки на счетах малого бизнеса в банке «Открытие». Этот сегмент, он под ситуацию подстроился, – подчеркнул Михаил Задорнов.

По его мнению, более тяжелая ситуация сейчас в бизнесе, который связан с внешнеэкономической деятельностью, поскольку разорвались платежные цепочки, цепочки поставок, логистика.