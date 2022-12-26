Иркутяне назвали главные профессиональные цели на 2023 год

Работающие чаще, чем в прошлом году, ставят себе цель повысить уровень дохода и вырасти по карьерной лестнице. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представителей экономически активного населения из города.

Главными профессиональными целями на 2023 год иркутян чаще всего называли повышение своего дохода и карьерный рост: об этом сообщили по 16% опрошенных. Еще 14% хотят пройти обучение – например, закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии.

Повысить профессионализм видят своей главной задачей на будущий рабочий год 8% иркутян, открыть или расширить бизнес – 3%, освоить новые обязанности – 2%. 1% намерен закончить проект. О других профессиональных целях рассказали 6% опрошенных: упоминалось изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе и проч.

Вопреки карьерным рекомендациям, не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год 27% иркутян.

Мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей: «Хочу больше денег!» Женщины хитрее: хотят, в принципе, того же, но своими главными задачами называют карьерный рост и повышение профессионализма.

В этом году работающие практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка.