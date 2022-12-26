Обновленный Сквер Гидростроителей открылся в Иркутске

В следующем году сквер пополнится променадом, смотровыми площадками и фонтаном, сообщили в соцсетях холдинга Эн+.

После первого этапа благоустройства, который провела компания, здесь появились новые пешеходные и велосипедные дорожки, установлены лавочки, световые качели, информационные стенды об истории гидростанции, кинетические скульптуры и арт-объекты.

Напомним, что о реконструкции Сквера Гидростроителей объявили в феврале 2022. Второй этап благоустройства запланировали на 2023 год.Общая стоимость проекта составляет более 60 млн рублей. Cоздание Сквера гидростроителей – часть комплексной программы En+ Group по развитию социальной инфраструктуры в регионах. Она сформирована по предложениям рабочих советов предприятий группы. Программа инициирована основателем компании Олегом Дерипаской, который всегда уделяет внимание развитию городов Сибири.