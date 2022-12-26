Сбербанк закроет офис в ОАЭ в первом квартале 2023 года

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил информацию о закрытии офиса Sberinvest Middle East Limited в Абу-Даби. Он сообщил, что это случится в первом квартале 2023 года. При этом банк продолжит обслуживать клиентов на рынке ОАЭ.

«В условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби, мы с сожалением вынуждены закрывать его в первом квартале 2023 года. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке Арабских Эмиратов мы помогаем и дальше будем помогать работать»,— сказал господин Ведяхин (цитата по «Интерфаксу»).

Разрешения для открытия подразделения в Абу-Даби регуляторы РФ и ОАЭ дали осенью 2020 года. Представительство должно было участвовать в инвестиционных сделках между инвесторами из России и Ближнего Востока.

Полина Собакина