Прогноз курса доллара на 2023: эксперты назвали наиболее вероятный сценарий для рубля

Наступающий год, скорее всего, будет для рубля не настолько волатильным, как 2022 г. Однако факторы, которые оказывали поддержку российской валюте, начали ослабевать еще полгода назад. Сейчас видно, что риски со стороны сырьевого рынка увеличиваются, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.



– На фоне большой геополитической неопределенности, высоких санкционных рисков, а также постепенного усиления негативного влияния уже введенных санкций, рубль может ускорить снижение в случае дальнейшего ухудшения конъюнктуры сырьевого рынка, – подчеркивают аналитики.

С другой стороны, у ЦБ и властей уже есть отработанная и показавшая свою эффективность система мер по стабилизации валютного рынка, в том числе ужесточение валютных ограничений, которые постепенно смягчались с весны. Их возвращение способно предотвратить неконтролируемое обесценивание рубля.

Эксперты добавляют, что наблюдавшийся в предыдущие месяцы курс рубля был завышенным с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Это создавало все большие проблемы для некоторых системно значимых предприятий. Поэтому вряд ли власти станут противостоять дальнейшему ослаблению рубля до определенных уровней, если оно не будет слишком быстрым, что могло бы угрожать рыночной стабильности.

По прогнозам экспертов БКС, если ухудшение ситуации в мировой экономике не перерастет в новый серьезный кризис, и сырьевые цены ограничатся умеренным снижением, базовый сценарий предполагает, что пара USD/RUB в конце 2023 г. будет находиться в районе 71–72 руб. Однако в моменте нельзя исключать и движений выше 75 руб., особенно в случае серьезного провала российского экспорта без соответствующей компенсации со стороны роста нефтяных цен.