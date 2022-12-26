Сбер рассчитывает на «уверенную» прибыль по итогам 2022

Сбербанк рассчитывает на «уверенную» прибыль по итогам 2022 г.. Об этом заявил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

– В декабре, я уверен, что Сбер тоже будет хорошо прибыльным. Прибыль по году, мы объявим о ней в январе, но вы, наверное, сами можете прикинуть, что Сбер будет очень уверенно прибыльным по результатам 2022 г., – цитирует его ТАСС.

Сбербанк оценил состояние в большинстве отраслей как стабильное

По мнению топ-менеджера Сбера, предприятия чувствуют себя уверенно.

– Исходя из того, как мы видим состояние наших предприятий, которые являются нашими клиентами, мы оцениваем финансовое состояние в большинстве крупных отраслей как стабильное. Мы видим, что предприятия чувствуют себя достаточно уверенно, – заявил Ведяхин.

Сбер нарастил кредитный портфель

Банк в 2022 г. увеличил корпоративный кредитный портфель на 13,5% без учета валютной переоценки, до свыше 18 трлн руб.

– Очень важно сказать, что это без валютной переоценки. Наш портфель в валюте существенно снижается, но тем не менее, это чистый портфель, – сообщил Ведяхин.

Число корпоративных клиентов Сбербанка в этом выгоду выросло на 3%, до 3 млн. По прогнозам, в 2023 году корпоративное кредитование в России может вырасти на 12–14%.

Сбербанк планирует открыть филиал в Китае

Банк работает над открытием филиала в КНР.

– Мы активно с ними (регулятором Китая) в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве. Я надеюсь, что к концу 2023 г. нам удастся открыть филиал в Китае, обычно это занимает 1,5–2 года. Надеемся, что к концу 2023 г. у нас будет филиал в этой стране, – отметил Ведяхин.