Каких специалистов чаще повышали в должности в этом году

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, многим ли работникам из Иркутской области удалось вырасти по карьерной лестнице в этом году.

57% иркутян признались, что в течение 2022 года в их должности не произошло изменений – они остались на прежней позиции. 4% отметили, их должность переформулировали без изменения функционала.

4% опрошенных из Иркутской области смогли добиться в нынешнем году повышения. Для сравнения, в целом по РФ этот показатель был на уровне 6%. А если сравнивать сибирские регионы, то чаще всего о карьерном росте с повышением в должности говорили работники из Томской области (10%). В разрезе профсфер, чаще других о повышении сообщали HR-менеджеры (12%), специалисты по добыче сырья (11%) и ИТ-специалисты (10%).

Понижение в должности в 2022 году коснулось 4% респондентов. Чаще всего с этим сталкивались представители рабочего персонала (11%) и госслужащие (10%).

Кроме того, 20% опрошенных жителей Приангарья сообщили, что их сократили на работе. Чаще прочих под сокращение попадали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), «Высший менеджмент» (27%). Среди разных регионов с сокращениями чаще всего сталкивались жители Москвы (28%), Московской области, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга (по 25%), а также Новосибирской области (24%). Напротив, реже всего жаловались на сокращения работники из Ленинградской области (10%), Тюменской области и Республики Башкортостан (по 11%), а также представители сферы добычи сырья (13%) и госслужащие (14%).