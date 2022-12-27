В Грановщине энергетики обесточили 11 нелегально подключенных домов

Случаи, когда застройщики продают в Иркутском районе дома, нелегально подключенные к электросетям, участились. Энергетики советуют при покупке недвижимости обязательно проверять информацию о законности подключения, чтобы не купить "кота в мешке".

В посёлке Грановщина Иркутского района специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) были вынуждены обесточить 11 нелегально подключенных домов, чтобы восстановить электроснабжение добросовестных потребителей. 22 декабря 2022 года в населённом пункте произошло аварийное отключение электроэнергии. Заменив вышедшее из строя оборудование подстанции, энергетики обнаружили, что отключения продолжаются из-за перегруза.

В течение нескольких часов специалисты филиала «Восточные электрические сети» ИЭСК установили, что ряд домов подключены к сетям нелегально. По одной из версий, это сделал застройщик, продавший недвижимость. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 15.07.2022) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" отключили незаконно присоединенные строения. Только после принятых мер подачу электроснабжения добросовестным потребителям, проживающим в 14 домах, удалось восстановить.

По данному случаю информирована администрация Иркутского района, прокуратура, глава Уриковского МО и региональное Министерство жилищной политики и энергетики. Филиал «Восточные электрические сети» также обратился к мэру Иркутского района для принятия мер реагирования.

ИЭСК уже не раз обращала внимание на проблему нелегальных подключений к электросетям. Ранее компания направляла обращение по случаю в Хомутово, где также установлен факт незаконного подключения целой линии. В условиях энергодефицита в этой части Иркутского района из-за неконтролируемой застройки и многочисленных фактов «серого» майнинга подобные случаи усугубляют ситуацию.

Также разъяснения для муниципальных образований и покупателей выпускала прокуратура Иркутского района. Ранее подчеркивалось, что самовольное подключение является для сетевой организации законным правовым основанием для отключения электроснабжения. При покупке дома новым собственникам необходимо обратиться в сетевую организацию для уточнения информации и актуализации документов, в круглосуточном режиме работает единый энергетический контакт-центр по номеру 8-800-100-97-77.