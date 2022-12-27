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Российская экономика вернется к докризисному уровню через три года - ЦБ

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Уровня 2021 года страна достигнет только через три года – к 2025. Об этом РБК рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году. Если сравнить последствия структурного сдвига, структурного снижения потенциала и циклического спада, то экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада. Циклический спад мы имели в 2020 году. При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП [денежно-кредитной политики] и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано – даже больше, чем компенсировано, – в 2021 году. Структурная адаптация – это более длительный процесс, поэтому займет большее время», – сказал Заботкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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