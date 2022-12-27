Второй сезон Академии ИНК завершился в Иркутске

Иркутская нефтяная компания совместно с Иркутским государственным университетом подвели итоги второго этапа проекта «Академия ИНК». Количество учащихся за два сезона превысило 600 человек. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Закрытие сезона состоялось в Губернаторском зале Белого дома ИГУ, участие приняли сотрудники ИНК, ректор Иркутского государственного университета Александр Шмидт и преподаватели вуза. Учеников «Академии ИНК» поздравили с завершением учебной программы, самым активным вручили награды.

Второй сезон «Академии ИНК» стартовал 25 сентября. Обучение проходило в смешанном формате, школьники самостоятельно составляли расписание и посещали интересные для них занятия. В новом сезоне добавились лекции по профессиональным предметам: геология, бурение, нефтехимия и др. Для учеников первого сезона был доступен продвинутый уровень образовательной программы.

В ноябре был запущен дополнительный блок по направлению «Информатика». В него вошли уроки, практики и лабораторные работы по 3D-моделированию для 7-11 классов, английскому языку для программистов в 9-11 классах, подготовке к ЕГЭ/ОГЭ для 10-11 классов. Инновационным дополнением во втором сезоне стала геймификация для участников. Школьники зарабатывали баллы в специальном приложении, а позже обменивали их на сувениры ИНК. Старт третьего сезона запланирован на начало 2023 года.

«Академия ИНК» – бесплатный образовательный проект для 7-11 классов, созданный Иркутской нефтяной компанией и Иркутским государственным университетом. Помимо профильных уроков, ученики знакомятся с компанией и сотрудниками, посещают корпоративный музей, проходят мастер-классы от представителей ИНК «Компетенции будущего». Выпускники «Академии ИНК» получают дополнительные баллы при поступлении в ИГУ на профильные специальности.