Создание фонда гарантирования инвестиций россиян отложили

Причина в росте неопределенности на рынке и падении доходов инвесторов, рассказал «Известиям» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Формирование фонда защиты вложений розничных инвесторов будет отложено, рассказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, предыдущий и текущий кризисы продемонстрировали, что он был бы не нужен, так как рынок избежал тех рисков, от которых фонд защитил бы. А в течение всей истории российского финансового рынка насчитывается всего два случая, когда в таком механизме была необходимость, что говорит об эффективности системы управления рисками.

Кроме того, вряд ли профучастники рынка и инвесторы в конечном итоге способны нести дополнительные расходы, связанные с формированием системы гарантирования вложений, считает он. К вопросу формирования такой системы стоит вернуться в период роста рынка акций, отметил глава ассоциации.