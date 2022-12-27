Рынок смартфонов упал в России

Впервые за семь лет. Об этом пишут «Известия».

Ритейл и эксперты зафиксировали первое за семь лет сокращение рынка смартфонов. По итогам этого года было продано 24–26,5 млн устройств – на 20% меньше, чем в 2021-м. Доля ведущих мировых брендов – Samsung и Apple – снизилась на треть, на столько же усилились позиции производителей из Китая, которые заняли место прекративших поставки в РФ мировых IT-гигантов, отметили участники рынка.

Именно экспансия в Россию вендоров из КНР и их конкуренция друг с другом предотвратили еще более серьезный обвал, считают эксперты. В 2023 году такого же снижения продаж уже не будет – скорее всего, их удастся сохранить на уровне этого года, добавили аналитики.