Братчанам представили концепцию будущего «РУСАЛ Квартала»

Публичные слушания по развитию 25 микрорайона, где планируется строительство жилья для работников БрАЗа, состоялись в Братске. Разработкой концепции занимается одно из ведущих проектных бюро Москвы, сообщает БСТ. О намерении строить дома для своих сотрудников в РУСАЛе заявили год назад. Новый комплекс подразумевает не только возведение домов, но и развитие инфраструктуры.

- Это активная зона, где будут детские игровые комплексы для разных возрастов, для подростков и малышей, планируются спортивные зоны, баскетбольные, волейбольные площадки, настольный теннис, - поясняет Елена Плетнева, представитель службы технического заказчика. - В центре на пересечении улиц - зона с амфитеатром, где можно проводить новогодние ёлки, Масленицу, словом, устраивать праздники для жителей микрорайона.

Дворы планируются закрытыми, безопасными, без машин, парковки - по внешнему периметру. Жилые корпуса высотой от 6 до 9 этажей будут отличаться от привычных братских многоэтажек практически по всем параметрам. Вентилируемые фасады лишены привычных балконов, вместо них уже застекленные лоджии. Квартиры разного метража, с высокими потолками и уже чистовой отделкой.

Разработчики учли все нюансы, в том числе короба под кондиционеры, места для хранения колясок и велосипедов в подъездах, и даже мойки лап для собак. Сдача объектов будет поэтапной. Строительство первой очереди жилья планируется начать в 2023 году. Планируется, что бразовцы смогут приобрести квартиры в новом ЖК на льготных условиях.

- Сегодняшняя жилищная программа подразумевает льготное кредитование через банк и 50 процентов платит компания, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

Инициатором корпоративной программы, согласно которой компания берет половину расходов по выплате ипотеки на себя, в 2006 году стал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Также приобрести жилье в «РУСАЛ Квартале» смогут работники предприятий энергетического сектора и подрядных организаций БрАЗа.

Концепция развития территории одобрена единогласно. Предложения участников слушаний будут учтены при дальнейшей проработке проекта.