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Вносить наличные на карту теперь можно по СберБанк Онлайн

Новый сервис позволяет пополнить карту Сбера, даже если её с собой нет. Достаточно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся QR-код, а затем указать сумму и нужную карту в смартфоне в приложении СберБанк Онлайн, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Удобство продуктов и сервисов – важнейший приоритет Сбера, поэтому мы постоянно работаем над их развитием. Ранее в 2022 году Сбербанк реализовал функционал снятия наличных с помощью СберБанк Онлайн. Эта опция оказалась востребованной альтернативой для клиентов, которые привыкли снимать деньги без карты, с использованием сервисов бесконтактной оплаты. Теперь мы также предлагаем возможность внесения наличных без карты. В настоящее время функционал реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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