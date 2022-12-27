Финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере в 2022 году составил более 230 млрд рублей

По предварительным оценкам финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в Сбере в 2022 году составил более 230 млрд рублей. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Искусственный интеллект в Сбере используют, чтобы создавать новые продукты, улучшать клиентский опыт и развивать клиентоцентричный подход. Новые технологии помогают сотрудникам банка принимать широкий спектр решений на всех уровнях управления. А некоторые решения искусственный интеллект уже принимает лучше человека — например, о том, как оптимально выстроить маршрут инкассации и сколько денег положить в каждый конкретный банкомат.

В 2023 году банк ускорит развитие искусственного интеллекта во всём периметре Сбера, прежде всего в таких направлениях, как персональные предложения, кредитование, здравоохранение, оптимизация процессов и кибербезопасность.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«За последние несколько лет Сбер прошёл путь от точечного применения искусственного интеллекта к его массовому внедрению. Банк уже во многом трансформировался в AI Native организацию. Мы поставили искусственный интеллект на службу нашим клиентам и сегодня на собственном опыте видим: нет такого процесса, который искусственный интеллект не мог бы сделать более эффективным. И мы чётко понимаем: тот уровень качества, на котором сейчас находятся наши продукты и услуги, бесшовность и лёгкость клиентских путей, высокая скорость, надёжность и безопасность всех наших сервисов возможны только при использовании искусственного интеллекта».