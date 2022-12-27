Названы заказчики строительных работ на новых территориях РФ

Ими выступают различные федеральные государственные структуры и госкомпании. Об этом РБК рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

В частности, Фонд развития территорий (образован из Фонда защиты прав дольщиков и Фонда капитального ремонта) занимается восстановлением инженерной инфраструктуры, подконтрольная Минстрою публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик» – восстановлением жилых и социальных объектов, а госкомпания «Автодор» – дорожной инфраструктурой.

Минэнерго отвечает за энергетическую инфраструктуру, объекты газового, электрического хозяйства, там работают также Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны, Минтранс, перечисляет чиновник. Минстрой занимается координацией всех строительных работ, добавил он.